La Cina ha venduto debito cattivo al mondo

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 aprile 2021) Lache presta denaro alper finanziare opere, infrastrutture, aziende e tecnologia, nel nome della via della Seta globale, ma nasconde un segreto dietro ogni milione concesso. E cioè condizioni stringenti ed estremamente vincolanti che nei fatti mettono fuori gioco gli altri creditori di chi contrae il prestito, che in questo modo non possono conoscere la reale esposizione delre nei confronti dei “muscolari” istituti cinesi. Di più. Lo stessore è portato giocoforza a ristrutturare il prestito solo ed esclusivamente con entità cinesi, che in base ai contratti hanno la precedenza sugli altri. Questa dura realtà è contenuta nel report A Rare Look into China’s Debt Contracts with Foreign Governments redatto dall’istituto di ricerca americano AidData (Washington). Il meccanismo è complesso ed è ...