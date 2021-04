La Camera aderisce alla giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: Montecitorio illuminato di blu (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Palazzo Montecitorio in blu per la notte del primo aprile: in occasione della quattordicesima giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, la facciata della Camera sarà illuminata dalle ore 21 fino alle prime luci dell’alba. Come accade da diversi anni, questa sera monumenti e palazzi di tutto il mondo cambiano colore per dare rilievo alla giornata mondiale, istituita nel 2007 dall’Onu. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Palazzoin blu per la notte del primo aprile: in occasionequattordicesima, la facciatasarà illuminata dalle ore 21 fino alle prime luci dell’alba. Come accade da diversi anni, questa sera monumenti e palazzi di tutto il mondo cambiano colore per dare rilievo, istituita nel 2007 dall’Onu. L'articolo L'Opinionista.

