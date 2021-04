La bambina cinese dice “glazie, plego e facciamo plesto”: frasi razziste sul libro scolastico (Di giovedì 1 aprile 2021) “dice “glazie, prego” e anche “facciamo plesto”, e non si offende mai quando la prendiamo in giro”. Così recita un passaggio presente nel libro Leggermente plus, sussidiario dei linguaggi, dedicato ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari. Un estratto che non è sfuggito però all’attenzione della giornalista Ilaria Maria Sala e alla professoressa dell’Università Cattolica di Milano, Lala Hu, che ha condiviso l’estratto su Twitter. La dottoressa Hu, oltre a sottolineare che i bambini nel momento in cui vengono bullizzati subiscono un trauma, mette in evidenza che nel testo si susseguono una serie di “stereotipi sui bambini di origine cinese, come esser bravi in matematica”, così come il cliché di retaggio razzista della fonetica della “l” in luogo della “r”, come nel caso ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) “, prego” e anche “”, e non si offende mai quando la prendiamo in giro”. Così recita un passaggio presente nelLeggermente plus, sussidiario dei linguaggi, dedicato ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari. Un estratto che non è sfuggito però all’attenzione della giornalista Ilaria Maria Sala e alla professoressa dell’Università Cattolica di Milano, Lala Hu, che ha condiviso l’estratto su Twitter. La dottoressa Hu, oltre a sottolineare che i bambini nel momento in cui vengono bullizzati subiscono un trauma, mette in evidenza che nel testo si susseguono una serie di “stereotipi sui bambini di origine, come esser bravi in matematica”, così come il cliché di retaggio razzista della fonetica della “l” in luogo della “r”, come nel caso ...

