«Kamen Rider», i cinquant'anni dell'eroe-cavalletta (Di venerdì 2 aprile 2021) Quando il 3 aprile del 1971, alle sette e mezzo di sera, andò in onda su TV Asahi la prima puntata di Kamen Rider, probabilmente nessuno si aspettava che la serie di lì a qualche anno sarebbe diventata una parte integrante dell'immaginario popolare giapponese e che avrebbe dato il via ad un franchise ancora attivo cinquant'anni più tardi. Creata da Shotaro Ishinomori e coprodotta dalla Toei, la serie televisiva tokusatsu, incentrata cioè su effetti speciali, rappresenta un punto di svolta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

