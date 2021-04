Juventus, ultimo derby della Mole per Chiellini? La situazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Giorgio Chiellini e il derby della Mole: per il difensore potrebbe essere l’ultima stracittadina in maglia bianconera Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora tutto da scrivere e da decidere. Per il difensore potrebbe essere l’ultimo anno in bianconero e di conseguenza quello di sabato potrebbe essere il derby d’addio, come scrive il Corriere dello Sport. Ancora nessun movimento sul fronte rinnovo per il difensore e capitano bianconero, che nonostante l’età è un elemento importantissimo della rosa della Juve per qualità tecniche e per personalità. Sabato, dunque, potrebbe sfidare per l’ultima volta il Torino, almeno con la maglia bianconera. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Giorgioe il: per il difensore potrebbe essere l’ultima stracittadina in maglia bianconera Il futuro di Giorgioè ancora tutto da scrivere e da decidere. Per il difensore potrebbe essere l’anno in bianconero e di conseguenza quello di sabato potrebbe essere ild’addio, come scrive il Corriere dello Sport. Ancora nessun movimento sul fronte rinnovo per il difensore e capitano bianconero, che nonostante l’età è un elemento importantissimorosaJuve per qualità tecniche e per personalità. Sabato, dunque, potrebbe sfidare per l’ultima volta il Torino, almeno con la maglia bianconera. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

rtl1025 : ?? Classifica migliori club di calcio al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020), secondo l'IFFHS (Fifa): 1 Barcel… - zazoomblog : Juventus ultimo derby della Mole per Chiellini? La situazione - #Juventus #ultimo #derby #della - STOCALCIO1 : ????????La #Juventus ha nel mirino 3 giocatori del #Lione ovvero #Depay, #Cherki e #Aouar: il primo è in scadenza a giu… - MGBasolu : RT @5maggio2002: La proprietà della Juventus è ibernata da anni, sembra non capire l'importanza del martellamento mediatico, soprattutto co… - Corrado_Parlati : Ricordo un Sabato Santo in cui l'Udinese ci ha sconfitti 3-0 e un 2-2 con il @Catania con gol di Ciccio Lodi su pun… -