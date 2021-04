Juventus, Szczesny negativo: Pirlo lo avrà per il derby. La situazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Szczesny è entrato a contatto con vari positivi in Polonia, nel ritiro della Nazionale. Al momento negativo, la Juve tira un sospiro di sollievo I positivi in casa Polonia avevano fatto rizzare le antenne della Juve: il pericolo, infatti, era che anche Szczesny fosse contagiato. Al momento, però, nessun pericolo: come riporta Tuttosport, ieri il portiere bianconero è risultato negativo al tampone. Una notizia confortante per i bianconeri, che dovranno fare a meno anche di Buffon, squalificato. La Vecchia Signora prenderà tutte le precauzioni necessarie, consapevole dei tempi di incubazione del virus. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)è entrato a contatto con vari positivi in Polonia, nel ritiro della Nazionale. Al momento, la Juve tira un sospiro di sollievo I positivi in casa Polonia avevano fatto rizzare le antenne della Juve: il pericolo, infatti, era che anchefosse contagiato. Al momento, però, nessun pericolo: come riporta Tuttosport, ieri il portiere bianconero è risultatoal tampone. Una notizia confortante per i bianconeri, che dovranno fare a meno anche di Buffon, squalificato. La Vecchia Signora prenderà tutte le precauzioni necessarie, consapevole dei tempi di incubazione del virus. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

