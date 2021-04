Juventus, scatta il piano per il triplo colpo in Francia (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juventus pensa ad un triplo colpo dal Lione: piacciono Depay che va in scadenza a giugno, Aouar e il classe 2003 Cherki. Il club bianconero guarda al Lione per rinforzarsi, in un’estate in cui potrebbe esserci un’importante ristrutturazione generale per la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Paratici è già al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 aprile 2021) Lapensa ad undal Lione: piacciono Depay che va in scadenza a giugno, Aouar e il classe 2003 Cherki. Il club bianconero guarda al Lione per rinforzarsi, in un’estate in cui potrebbe esserci un’importante ristrutturazione generale per la Vecchia Signora. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Paratici è già al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

