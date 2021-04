Juventus, Rabiot vicino all’addio: la madre ha parlato con il nuovo club (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juventus potrebbe decidere di privarsi di Adrien Rabiot al termine della stagione. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il ragazzo piacerebbe molto al Barcellona. Inoltre, la madre agente Veronique, avrebbe già allacciato i contatti con la dirigenza alzulgrana che, dopo Pjanic, vorrebbe portare in Liga un altro bianconero. Juventus: il Psg interessato a Rabiot La catalana società, presieduta da Laporta, avrebbe però chiesto al centrocampista di abbassarsi lo stipendio che, al momento, è ci circa 7 milioni di Euro. Leggi anche:Mercato Juventus, il giornalista: “Dybala e Ronaldo? Ecco cosa accadrà” Il prezzo del cartellino, invece, si aggira su 30 milioni di Euro, ma sulle tracce dell’ex Paris Saint Germain ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 aprile 2021) Lapotrebbe decidere di privarsi di Adrienal termine della stagione. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il ragazzo piacerebbe molto al Barcellona. Inoltre, laagente Veronique, avrebbe già allacciato i contatti con la dirigenza alzulgrana che, dopo Pjanic, vorrebbe portare in Liga un altro bianconero.: il Psg interessato aLa catalana società, presieduta da Laporta, avrebbe però chiesto al centrocampista di abbassarsi lo stipendio che, al momento, è ci circa 7 milioni di Euro. Leggi anche:Mercato, il giornalista: “Dybala e Ronaldo? Ecco cosa accadrà” Il prezzo del cartellino, invece, si aggira su 30 milioni di Euro, ma sulle tracce dell’ex Paris Saint Germain ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del ...

riccardo_ori : Bonucci, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey, Bentancur, Alex Sandro, Buffon, Chiellini, Dybala, Arthur e da oggi forse pu… - dileonic : @SandroSca ? #Rabiot è da tempo il miglior centrocampista della #Juventus ma di lui si è sempre (voluto) parlare co… - germanocassese : RT @TuttoMercatoWeb: Non solo Pogba-Dybala. Juventus, idea di scambio Van de Beek-Rabiot col Manchester United - FabioGatto10 : Il #ManchesterUnited vuole #Rabiot. Il club inglese per arrivare al centrocampista della #Juventus potrebbe offrire… - Tr0WbacK : mi arrivano voci di un #Rabiot versione Falcao con la nazionale Francese. cioè io boh, non capisco. #Finoallafine #Juventus -