Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - peppeverd : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport #Juventus… - ABH08273750 : Foot - ITA - Juve - Leonardo Bonucci (Juventus) positif au Covid-19 - WYN_Sport_News : Foot - ITA - Juve - Leonardo Bonucci (Juventus) positif au Covid-19 - teladoiotokyo : Coronavirus ? Juventus: Bonucci positivo: La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha annunciato che Leonardo Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Leonardo

Laha reso noto che "Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid - 19 che è risultato positivo. Il ...Nuovo caso di Covid in casa Juve. Dopo Demiral, è risultato positivo al tampone ancheBonucci. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale: "Di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è ...Bonucci positivo al Covid-19. Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, nella mattinata di giovedì è stato sottoposto a test molecolare diagnostico ...Il centrale viterbese è risultato positivo dopo il test molecolare svolto stamani La Juventus comunica che: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato so ...