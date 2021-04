Juventus, Leonardo Bonucci positivo al coronavirus (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo Bonucci positivo al coronavirus. Il difensore è stato messo subito in isolamento. TORINO – Leonardo Bonucci positivo al coronavirus. Il difensore della Juventus al rientro dall’esperienza con la Nazionale si è sottoposto al tampone ed ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Il centrale è stato subito messo in isolamento e resterà fino alla negatività. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021)al. Il difensore è stato messo subito in isolamento. TORINO –al. Il difensore dellaal rientro dall’esperienza con la Nazionale si è sottoposto al tampone ed ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Il centrale è stato subito messo in isolamento e resterà fino alla negatività. Notizia in aggiornamento

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - AleSala97 : @giampdisan @hevalwoland @capuanogio Come fa ad esserci un rischio per il club Juventus Football Club s.p.a senza c… - ilRomanistaweb : Dopo alcuni membri dello staff tecnico degli azzurri, questa mattina anche il difensore della Juventus Leonardo… - peppeguarino : RT @CanaleSassuolo: Una pessima notizia arriva dalla #Juventus: #Bonucci è positivo al #Covid19. Pericolo per gli altri nazionali? > https:… - viralvideovlogs : RT @serieAnews_com: ??#Juventus, Leonardo #Bonucci è positivo al #COVID19?? -