Juventus, grave lutto nel club bianconero (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. "Ho portato a casa il Covid e mia moglie Irene è morta". Beppe Furino è distrutto dal dolore, tormentato da un senso di colpa profondo. Irene Vercellini, 74 anni, la donna che gli è rimasto accanto una vita intera è deceduta all'ospedale di Chieri (Torino) poco più di una settimana fa, dopo essere stata contagiata dal coronavirus. E il sospetto che l'untore che le ha attaccato addosso l'infezione sia stato proprio lui spiega bene quale sia il dramma che sta vivendo l'ex calciatore della Juventus. Lo confessa anche se non ha colpa e perdonarsi sarà la cosa più difficile. È distrutto dal dolore. Come è potuto succedere? È la domanda che ronza in testa, gli rimbomba fin dentro l'anima e non gli dà pace. È come vivere un incubo a occhi aperti, con tutte le sensazioni angoscianti che ti tolgono il fiato. Furino ha ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. "Ho portato a casa il Covid e mia moglie Irene è morta". Beppe Furino è distrutto dal dolore, tormentato da un senso di colpa profondo. Irene Vercellini, 74 anni, la donna che gli è rimasto accanto una vita intera è deceduta all'ospedale di Chieri (Torino) poco più di una settimana fa, dopo essere stata contagiata dal coronavirus. E il sospetto che l'untore che le ha attaccato addosso l'infezione sia stato proprio lui spiega bene quale sia il dramma che sta vivendo l'ex calciatore della. Lo confessa anche se non ha colpa e perdonarsi sarà la cosa più difficile. È distrutto dal dolore. Come è potuto succedere? È la domanda che ronza in testa, gli rimbomba fin dentro l'anima e non gli dà pace. È come vivere un incubo a occhi aperti, con tutte le sensazioni angoscianti che ti tolgono il fiato. Furino ha ...

Advertising

infoitsport : Ospina sta bene: 'Nulla di grave, non è una frattura', con la Juventus potrà esserci - terribile76 : RT @onlyju70: @LaraMarsiglia @FIGC Oggi e' ancora più grave soprattutto dopo aver saputo che uno dei portieri di riserva della Polonia è ri… - onlyju70 : @LaraMarsiglia @FIGC Oggi e' ancora più grave soprattutto dopo aver saputo che uno dei portieri di riserva della Po… - RaimondoSecci : @_Furiaceca È la nostra storia. Tra qualche mese avrò 45 anni, in questo lasso di tempo la Juventus ha vinto 49 vol… - Lupenv : Vorrei capire che ci azzeccano i gol non dati contro alla #juventus con il gol annullato ieri a #Ronaldo .. la riv… -