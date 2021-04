Juventus, festa nella villa del bianconero McKennie con Dybala e Arthur: 10 multati per aver violato le normative anti-Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Una festa privata nella villa in collina dello juventino Weston McKennie è costata una multa per la violazione delle norme anti-Covid al centrocampista e ad altri due giocatori bianconeri, Paulo Dybala e Arthur Melo. I carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti attorno alle 23.30 di mercoledì e hanno trovato nell’abitazione privata una decina di persone che partecipavano al party. La pattuglia, come racconta l’edizione torinese di Repubblica, ha faticato anche a farsi aprire, con ogni probabilità perché dall’interno non sentivano il campanello, tanto che si è quasi profilata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La Juventus sarà impegnata sabato nel derby contro il Torino e oggi il gruppo-squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Unaprivatain collina dello juventino Westonè costata una multa per la violazione delle normeal centrocampista e ad altri due giocatori bianconeri, PauloMelo. I carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti attorno alle 23.30 di mercoledì e hanno trovato nell’abitazione privata una decina di persone che partecipavano al party. La pattuglia, come racconta l’edizione torinese di Repubblica, ha faticato anche a farsi aprire, con ogni probabilità perché dall’interno non sentivano il campanello, tanto che si è quasi profilata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Lasarà impegnata sabato nel derby contro il Torino e oggi il gruppo-squadra ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - rtl1025 : ?? Festa nella villa torinese del calciatore della #Juventus #McKennie ieri sera. Secondo La Stampa, erano presenti… - Mediagol : #Juventus, festa con 10 persone per McKennie, Dybala e Arthur: rischiano denuncia per resistenza a pubblico ufficia… - valitutanto : RT @MarcoGiordano6: McKennie organizza una festa, Dybala e Arthur vanno allegramente a far festa con 20 persone. Una multa non basta per ch… - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: ?? Irruzione dei Carabinieri durante una festa a casa Mckennie: presenti anche Dybala e Arthur?? #Juventus | #Coronavirus… -