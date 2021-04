Juventus | festa con 10 persone per McKennie | Dybala e Arthur | rischiano denuncia per resistenza a pubblico ufficiale

Leggi su mediagol

(Di giovedì 1 aprile 2021) Guai in vista per tre membri del gruppo squadra dellain casa con 10e violazioni delle norme anti-Covid: è così che è finito nei guai Westonche, nella giornata di ieri, ha tenuto un party - in cui erano presenti altri giocatori della- che avrebbe richiesto l'intervento dei carabinieri. A riportarlo è "Il Corriere della Sera" secondo cui nell'appartamento dello statunitense si sarebbe riunito un gruppo di 10, inclusi PauloMelo, più le rispettive compagne e qualche amico.Laperò non è passata inosservata tanto che, intorno alle 23:30, una pattuglia dei carabinieri è giunta presso l'abitazione del calciatore per verificare quanto stesse accadendo. Secondo la ...