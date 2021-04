Juventus | festa a casa di McKennie | violate le norme anti covid

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - rtl1025 : ?? Festa nella villa torinese del calciatore della #Juventus #McKennie ieri sera. Secondo La Stampa, erano presenti… - fattoquotidiano : Juventus, festa nella villa del bianconero McKennie con Dybala e Arthur: 10 multati per aver violato le normative a… - Masssimilianoo : Forze dell'ordine arrivate dopo chiamata dei vicini.. Festa nella villa dello juventino McKennie: tra i 10 multat… - NandoPiscopo1 : RT @rtl1025: ?? Festa nella villa torinese del calciatore della #Juventus #McKennie ieri sera. Secondo La Stampa, erano presenti anche #Dyba… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus festa

... per McKennie, Dybala e Arhur, sorpresi, con altre persone, in una serata a casa del centrocampista texano, scattino anche i provvedimenti della. Il club bianconero, dopo avere sentito i ...in villa per tre giocatori bianconeri. McKennie, Dybala e Arthur saranno multati per aver violato le norme anti - Covid., ieri sera, McKennie, Dybala e Arthur avrebbero fatto ...Torino, 1 aprile 2021 - I giocatori della Juventus Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur sono stati multati dai Carabinieri per aver violato le norme anti-Covid. Ieri sera, intorno alle 23.30, una ...Weston McKennie ha organizzato una festa nel proprio appartamento con circa una decina di invitati tra cui Arthur e Dybala. A casa dell’americano i carabinieri sono riusciti a entrare solo dopo un’ora ...