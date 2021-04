Juventus e Covid, festa nella villa di McKennie: violate norme sanitarie (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid, i carabinieri intervengono a casa del calciatore dopo segnalazione: la Juventus potrebbe prendere provvedimenti Weston McKennie (Getty Images)Ieri notte una festa nella villa a Torino del centrocampista Weston McKennie è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri. Nell’allegro e vietato raduno c’erano anche altri due compagni di squadra, Paulo Dybala e Arthur Melo. In tutto a violare le norme anti-Covid che proibiscono le feste in casa, una decina di persone tra fidanzate e amici. Oltre ai verbali di ieri sera elevati dai militari non sono escluse multe anche da parte della società bianconera che della vicenda non sembra affatto felice. La notizia giunge poco prima del derby con il Toro, un incontro che al ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021), i carabinieri intervengono a casa del calciatore dopo segnalazione: lapotrebbe prendere provvedimenti Weston(Getty Images)Ieri notte unaa Torino del centrocampista Westonè stata interrotta dall’intervento dei carabinieri. Nell’allegro e vietato raduno c’erano anche altri due compagni di squadra, Paulo Dybala e Arthur Melo. In tutto a violare leanti-che proibiscono le feste in casa, una decina di persone tra fidanzate e amici. Oltre ai verbali di ieri sera elevati dai militari non sono escluse multe anche da parte della società bianconera che della vicenda non sembra affatto felice. La notizia giunge poco prima del derby con il Toro, un incontro che al ...

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - juventusfc : COVID 19 - Giocatore positivo: - capuanogio : Breve storia triste: #Demiral salta le ultime partite con la #Juventus a causa di un infortunio, viene comunque con… - Neer01 : #Bonucci non prende il covid dalla moglie per poi prenderlo andando in Nazionale. Mah... Anno da dimenticare. Forza… - daju29ro : RT @juventusfc: COVID 19 - Giocatore positivo: -