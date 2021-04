Juventus | Cuadrado difende Pirlo | “Sta facendo un grandissimo lavoro”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Juanfinora è autore di una grandissima stagione che lo porta ad essere indiscutibilmente uno dei migliori giocatori della. Il terzino colombiano ha totalizzato 15 assist in tutte le competizioni e si sta confermando sempre più una sicurezza. Al contrario, Andreanon sta ricevendo alcun elogio. Il tecnico bianconero è in palese difficoltà e proprio in questo brutto momento per lui e per la, proprioè intervenuto in sua difesa in un incontro organizzato dal Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S.Anna a tema: “La sfida del Covid nello Sport”.: “non ha colpe” “staun, non è ...

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal portale Fotomac in Turchia il Galatasaray ha messo nel mirino in vista della prossima stagione il terzino colombiano della, Juan... restano indimenticabili, in casa Juve, i gol di Pirlo eproprio all'ultimo respiro contro ... Oppure perché, con lo Scudetto sempre più lontano, in casac'è una posizione Champions ...Calciomercato Juventus: il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado e avrebbe avviato i primi contatti Sirene turche per Juan Cuadrado. Come riportato da Fotomac, il colombiano è finito ne ...La Juventus di Andrea Pirlo si trova nuovamente in emergenza nel reparto difensivo per in vista del derby della Mole contro il Torino e per il ...