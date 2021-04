Juventus, Bonucci positivo al Covid al rientro dalla nazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo, di ritorno dal ritiro dellaitaliana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare. L'articolo

Advertising

juventusfc : E' appena iniziata la partita numero ?? in Nazionale per @bonucci_leo19 ?? ?? - GianpieRoma : Non c'è alcun bisogno di continuare ad accanirsi così. Tanto ormai la stagione è andata #bonucci #Juventus - giampdisan : #Demiral e #Bonucci positivi. Belle le pause nazionali. #Juventus #Juve - aveck1989 : RT @CalcioFinanza: Juventus, Bonucci positivo al Covid al rientro dalla nazionale - calciomercatoit : +++ Juventus, UFFICIALE: #Bonucci positivo al #coronavirus +++ -