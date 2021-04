Juventus, Bonucci positivo al Covid-19: il comunicato (Di giovedì 1 aprile 2021) Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19 Dopo l’allarme scattato ieri sera per la positività al Covid-19 di alcuni membri dello staff tecnico dell’Italia, è arrivata la notizia del contagio anche di Leonardo Bonucci. A comunicarlo è stata la Juventus tramite una nota ufficiale. «Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il difensore dellaLeonardoè risultatoal-19 Dopo l’allarme scattato ieri sera per la positività al-19 di alcuni membri dello staff tecnico dell’Italia, è arrivata la notizia del contagio anche di Leonardo. A comunicarlo è stata latramite una nota ufficiale. «Leonardo, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare». Leggi su Calcionews24.com

