Juventus, Bonucci positivo al Coronavirus: salta il derby contro il Torino (Di giovedì 1 aprile 2021) Un'altra tegola in casa Juventus in vista del derby contro il Torino, il difensore Bonucci è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte al match. I bianconeri sono praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto, ma dovranno mantenere la qualificazione alla prossima Champions League. Il rendimento non può essere considerato all'altezza, la squadra avrà bisogno di un cambio di passo per concludere la stagione nel miglior modo possibile, provare a chiudere il campionato al secondo posto e vincere la Coppa Italia. Il nuovo progetto non è al momento in discussione. Bonucci positivi al Coronavirus Bonucci (Foto di Simone Arveda / Ansa)Bonucci è reduce dalle partite con la maglia della ...

