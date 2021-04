Juventus, Arthur a rischio derby: le sue condizioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Arthur non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il derby… Ancora problemi per Arthur. Il centrocampista nei mesi scorsi si è fermato per una calcificazione ed è tornato in campo nelle ultime gare, ma non senza problemi. Come rivela il Corriere dello Sport, il brasiliano non sta ancora bene e a meno di sorpresa non ci sarà nel derby contro il Torino. Ancora dolore, infatti, per l’ex Barcellona, che ora dovrebbe fermarsi nuovamente, almeno fino alla sfida contro il Napoli. Si va verso il forfait contro il Torino. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021)non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il… Ancora problemi per. Il centrocampista nei mesi scorsi si è fermato per una calcificazione ed è tornato in campo nelle ultime gare, ma non senza problemi. Come rivela il Corriere dello Sport, il brasiliano non sta ancora bene e a meno di sorpresa non ci sarà nelcontro il Torino. Ancora dolore, infatti, per l’ex Barcellona, che ora dovrebbe fermarsi nuovamente, almeno fino alla sfida contro il Napoli. Si va verso il forfait contro il Torino. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gioTS3 : Da quel che ho capito Juventus 2021-2022 : Donnarumma Romagnoli De Ligt Marcelo Frabotta Pogba Goretzka Arthur Depay Ronaldo Aguero - Sonnyb0y10 : @SandroSca Stessa cosa Arthur e Bentancur quando giocano in nazionale. Non è che il problema è chi li mette in campo alla Juventus? - LorenzoPuliga : #JUVENTUS : Donnarumma -Cuadrado - Bonucci - DeLigt - Marcelo - Aouar - Arthur - Pogba - Chiesa - Aguero o (Depay)-… - utzi_26 : I giocatori della #Juventus avevano una settimana libera praticamente. #Demiral inoltre è pure infortunato. Poteva… - antuan_rinaldi : @MauroRi79279191 Le idee della Juventus di Pirlo non sono poi così tanto lontane dalla Nazionale di Mancini. Se pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Arthur Juventus, Arthur a rischio derby: le condizioni del brasiliano Arthur non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il ...

Juve, riecco Dybala, Arthur in dubbio. Inter, riposa Eriksen? Milan con Rebic dal 1' Apre la giornata Milan - Samp alle 12.30, poi avremo 7 partite alle 15, alle 18 il derby di Torino tra i granata e la Juventus. Chiude il programma Bologna - Inter alle 20.45. Le ultime dai campi: ...

Juventus, Arthur a rischio derby: le condizioni del brasiliano Calcio News 24 Juventus, Arthur a rischio derby: le sue condizioni Arthur non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il derby… Ancora problemi per Arthur. Il centrocampista nei mesi ...

Gazzetta: “Inferno Arthur, salterà il derby! Sente dolore e ha il solito problema” L’inferno del brasiliano Arthur sul piano fisico continua. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus “non sta ancora bene e a meno di sorprese sabato non ci sarà“. Così ...

non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il ...Apre la giornata Milan - Samp alle 12.30, poi avremo 7 partite alle 15, alle 18 il derby di Torino tra i granata e la. Chiude il programma Bologna - Inter alle 20.45. Le ultime dai campi: ...Arthur non sta bene: dopo il problema legato alla calcificazione che lo ha fermato nei mesi scorsi, non è ancora tornato al top. E il derby… Ancora problemi per Arthur. Il centrocampista nei mesi ...L’inferno del brasiliano Arthur sul piano fisico continua. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus “non sta ancora bene e a meno di sorprese sabato non ci sarà“. Così ...