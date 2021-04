Juventus, altri guai: Dybala, McKennie e Arthur sorpresi a una festa (Di giovedì 1 aprile 2021) Il periodo attuale è davvero nerissimo per la Juventus. La squadra campione d'Italia in carica deve fare i conti con i risultati negativi sul campo: nel giro di due settimane sono arrivate l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e l'uscita dalla lotta scudetto con il k.o. rimediato dal Benevento in casa. Tuttavia i guai non sembrano essere ancora finiti e ci sarebbe una nuova pesante tegola esterna al terreno di gioco.caption id="attachment 1098297" align="alignnone" width="1024" Weston McKennie, Juventus (Getty Images)/captionguaiTutta colpa di tre giocatori: Paulo Dybala, Arthur e Weston McKennie sono stati sorpresi dai carabinieri durante una festa a casa del centrocampista ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Il periodo attuale è davvero nerissimo per la. La squadra campione d'Italia in carica deve fare i conti con i risultati negativi sul campo: nel giro di due settimane sono arrivate l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e l'uscita dalla lotta scudetto con il k.o. rimediato dal Benevento in casa. Tuttavia inon sembrano essere ancora finiti e ci sarebbe una nuova pesante tegola esterna al terreno di gioco.caption id="attachment 1098297" align="alignnone" width="1024" Weston(Getty Images)/captionTutta colpa di tre giocatori: Pauloe Westonsono statidai carabinieri durante unaa casa del centrocampista ...

