Juve | Dybala si scusa dopo la festa ' illecita' da McKennie

Advertising

Gazzetta_it : Juve, festa a casa #McKennie con #Arthur e #Dybala. Intervengono i carabinieri - LaStampa : Multati e sospesi: la Juve usa il pugno duro per McKennie, Dybala e Arthur - forumJuventus : [La Stampa] Festino da 20 persone a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid. Juve intenziona… - 1987_Lorenza : RT @LGramellini: La notizia del festino a casa di #McKennie, a cui hanno preso parte anche #Arthur e #Dybala violando le norme anticovid, m… - Silvia_Mio86 : Infatti si è vista questa juve senza Dybala quanto vale. Rischiamo di perdere anche il posto in Cl. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

La Gazzetta dello Sport

" So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare - scrivesul proprio profilo Instagram - ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori . Non era una ...E questa volta lanon vuole e non può proprio perdonare McKennie, Arthur e. Proprio la Joya è quello che più di tutti avrebbe fatto infuriare il club, perché rinnovo o no rimane uno dei ...I carabinieri sono intervenuti ieri sera a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena. Attorno alla tavola, nella bella villa su ...Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie e i suoi compagni di squadra Paulo Dybala e Arthur sono stati multati dai Carabinieri per aver violato le norme anti-Covid. Nella ...