Juve, Bonucci positivo al covid dopo la Nazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardo Bonucci positivo al covid. La Juventus rende nota la positività del difensore, reduce dagli impegni con la Nazionale. Il giocatore, ” di ritorno dal ritiro della Nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per covid 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Nello staff azzurro, come ha reso noto la Figc, sono risultati positivi 4 membri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Leonardoal. Lantus rende nota la positività del difensore, reduce dagli impegni con la. Il giocatore, ” di ritorno dal ritiro dellaitaliana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per19 che è risultato. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Nello staff azzurro, come ha reso noto la Figc, sono risultati positivi 4 membri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

juventusfc : E' appena iniziata la partita numero ?? in Nazionale per @bonucci_leo19 ?? ?? - ManueleBruzzi1 : @totofaz @xMalva98 @PinoVaccaro77 La Juve ha 2 positivi: 1 caso isolato (Demiral) e 1 in arrivo da un focolaio, Bon… - SeEarn : UFFICIALE - BONUCCI POSITIVO AL COVID-19, IL DIFENSORE È GIÀ IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO #Bonucci #positività… - NCN_it : UFFICIALE - BONUCCI POSITIVO AL COVID-19, IL DIFENSORE È GIÀ IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO #Bonucci #positività… - _DAGOSPIA_ : FOCOLAIO NAZIONALE: 5 POSITIVI AL COVID TRA CUI BONUCCI -UN ALTRO CASO PER LA JUVE DOPO DEMIRAL -