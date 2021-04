Juve, anche Bonucci positivo al Coronavirus (Di giovedì 1 aprile 2021) TORINO - Dopo Merih Demiral, anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al Coronavirus al rientro dagli impegni con le nazionali: l'esperto difensore della Juventus è stato sottoposto a test, come ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) TORINO - Dopo Merih Demiral,Leonardoè risultatoalal rientro dagli impegni con le nazionali: l'esperto difensore dellantus è stato sottoposto a test, come ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : La Stampa: 'L'Inter vince anche se perde. Conti in rosso, ma la Juve sta peggio' - FcInterNewsit : Juve, festa serale a casa McKennie: intervengono i Carabinieri. Presenti anche Dybala e Arthur - forumJuventus : Lichtsteiner: 'La Juve va supportata sempre anche nei momenti di difficoltà. L'inter per vincere ha comprato gli ju… - __Mari92 : Differenza tra Juve e Inter, anche la tempistica delle cose,della fortuna e della sfortuna, non solo in Campo,che s… - BuonamicoR : @GiovaAlbanese Speriamo sia bella salata sta multa! Dybala non ha capito ancora,cosa vuol dire essere alla Juve,que… -