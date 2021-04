Juric | “Col Cagliari sarà battaglia Alcuni giocatori si fanno influenzare dalle voci di mercato Ho visto stanchezza ultimamente”

(Di giovedì 1 aprile 2021) È stata una lunga conferenza stampa quella tenuta quest’oggi dal tecnico dell’Hellas Verona Ivanalla vigilia della sfida con il. Il tecnico gialloblù, oltre a presentare la sfida contro i sardi, ha parlato anche die delladella squadra gialloblù. Sul: “Ilha grandissimi, ma per la seconda volta in due anni non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati e si ritrovano a lottare per la salvezza. Loro si giocheranno la partita della vita sperando magari nella nostra situazione di relativa tranquillità, ma per noi questo è un match-ball importantissimo. Mi aspetto dunque una, durante la quale dovremo cercare di vincere più duelli possibili. I maggiori pericoli? Pavoletti è in ...

deve ancora verificare le condizioni di Gunter, non al meglio per via di un problema di ... Il ritorno di Iachini non modificherà l'assetto: Fiorentina sempre3 - 5 - 2 ma con possibili novità.Non ci sono stati contati nétecnico nesuo entourage, ce ne sono stati contatti invece con ... Tra gli altri tecnici inseriti nel casting ci sono anche Ivane Vincenzo Italiano, di questi ...ROMA. – Un’accelerata scudetto definitiva. E’ quella che prepara con fiducia Antonio Conte a cavallo della Pasqua. Se l’Inter uscirà vincitrice dalla non facile trasferta di Bologna con l’ex Mihajlovi ...Queste le dichiarazioni di Ivan Juric nella conferenza stampa prima della trasferta ... Anche Magnani non è in condizione, oggi ha fatto il primo allenamento col gruppo dopo una botta presa. Anche ...