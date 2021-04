Judo, Francesca Milani vince il Grand Slam di Antalya! Giorda sconfitta in uno storico derby azzurro in finale (Di giovedì 1 aprile 2021) Giornata memorabile ad Antalya per il Judo italiano, con Francesca Milani e Francesca Giorda che si sono sfidate nella prima finale tutta azzurra della storia in un Grand Slam. Un risultato strepitoso per il movimento tricolore, che in questo primo scorcio di 2021 ha già archiviato 3 vittorie e 4 secondi posti complessivi nel circuito maggiore. Alla fine è stata Milani ad imporsi nell’atto conclusivo della categoria fino a 48 kg, al termine di un combattimento estremamente tattico e caratterizzato da una comprensibile tensione. In palio, oltre al primo trionfo nel World Tour, c’era infatti anche una fetta di qualificazione olimpica per Tokyo 2021. La 27enne romana, grazie ai 1000 punti incamerati oggi (e ai 700 della scorsa settimana a ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Giornata memorabile ad Antalya per ilitaliano, conche si sono sfidate nella primatutta azzurra della storia in un. Un risultato strepitoso per il movimento tricolore, che in questo primo scorcio di 2021 ha già archiviato 3 vittorie e 4 secondi posti complessivi nel circuito maggiore. Alla fine è stataad imporsi nell’atto conclusivo della categoria fino a 48 kg, al termine di un combattimento estremamente tattico e caratterizzato da una comprensibile tensione. In palio, oltre al primo trionfo nel World Tour, c’era infatti anche una fetta di qualificazione olimpica per Tokyo 2021. La 27enne romana, grazie ai 1000 punti incamerati oggi (e ai 700 della scorsa settimana a ...

