Judo, Francesca Milani vince Grand Slam di Antalya

A pochi giorni dall'argento di Tbilisi, Francesca Milani vince il Grand Slam di Judo ad Antalya, penultimo appuntamento del World Judo Tour. Lo fa battendo in finale Francesca Giorda, nella prima finale tutta italiana nella storia dei Grand Slam di Judo. Un successo che consente a Milani di conquistare punti nel ranking di qualificazione olimpica nella categoria 48 kg, così come Giorda. Sarà battaglia fino all'ultimo punto, visto che solo un atleta per ogni categoria di peso potrà rappresentare la propria Nazione a Tokyo 2020.

