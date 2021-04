Johnson & Johnson, rovinate 15 milioni di dosi di vaccino (Di giovedì 1 aprile 2021) Fatale errore umano durante la lavorazione di circa 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson in uno stabilimento di Baltimora. vaccino, rovinate 15 milioni di dosi J&J a causa di un errore umano su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Fatale errore umano durante la lavorazione di circa 15didiin uno stabilimento di Baltimora.15di;J a causa di un errore umano su Notizie.it.

