Johnson & Johnson, rovinate 15 milioni di dosi di vaccino: 'Un errore umano'. Ritardi nelle consegne (Di giovedì 1 aprile 2021) Diverse milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson sono andate distrutte per via di un errore umano in uno stabilimento di Baltimora, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Times , ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) Diversedidisono andate distrutte per via di unin uno stabilimento di Baltimora, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il New York Times , ...

Advertising

repubblica : Usa, incidente di lavorazione in un impianto di Baltimora: rovinati 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - LaStampa : “Errore umano nel preparare il vaccino”, rovinate 15 milioni di dosi Johnson & Johnson - MelgerTina : RT @mazzettam: A Baltimora hanno mescolato per sbaglio gli ingredienti dei vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca, rovinando 15 milioni d… - infoitinterno : Johnson & Johnson, rovinate 15 milioni di dosi di vaccino: «Un errore umano». Ritardi nelle consegne -