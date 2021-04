Iva Zanicchi, senza trucco su Instagram: “Pur di non vederla” | Il video (Di giovedì 1 aprile 2021) Iva Zanicchi si è mostrata senza trucco su Instagram. “Pur di non vederla”, ha scritto la cantante. Ecco il video! Iva Zanicchi (Getty Images)La celebre cantante, passata alla storia per brani iconici come Zingara e Testarda io, è attualmete in tv, impegnata come opinionista a L’isola dei famosi, che per questa edizione vede al timone Ilary Blasi. Nel reality, la cantante emiliana non manca di esprimere le sue opinioni e i suoi commenti sui comportamento dei naufraghi in Honduras, con la sua calma e i suoi modi gentili che da sempre la contraddistinguono. La Zanicchi, dopo una lunga e proficua carriera nel mondo della musica, si mostra spesso sui social in tutta la sua spontanetà e simpatia. Di recente, Iva Zanicchi è comparsa in un ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Ivasi è mostratasu. “Pur di non”, ha scritto la cantante. Ecco il! Iva(Getty Images)La celebre cantante, passata alla storia per brani iconici come Zingara e Testarda io, è attualmete in tv, impegnata come opinionista a L’isola dei famosi, che per questa edizione vede al timone Ilary Blasi. Nel reality, la cantante emiliana non manca di esprimere le sue opinioni e i suoi commenti sui comportamento dei naufraghi in Honduras, con la sua calma e i suoi modi gentili che da sempre la contraddistinguono. La, dopo una lunga e proficua carriera nel mondo della musica, si mostra spesso sui social in tutta la sua spontanetà e simpatia. Di recente, Ivaè comparsa in un ...

