Ius Soli: Letta, 'perché no? mettiamoci attorno a tavolo e discutiamone' (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono bambini italiani, nati in Italia perchè non integrarli? Io dico di mettersi attorno a un tavolo, lasciando da parte il discorso degli arrivi che è tutta un'altra storia. Qui si tratta di bambini nati in Italia, che vanno a scuola con i nostri figli. Ma vogliamo dire che abbiamo bisogno di integrarli? Perchè no?". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono bambini italiani, nati in Italia perchè non integrarli? Io dico di mettersia un, lasciando da parte il discorso degli arrivi che è tutta un'altra storia. Qui si tratta di bambini nati in Italia, che vanno a scuola con i nostri figli. Ma vogliamo dire che abbiamo bisogno di integrarli? Perchè no?". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Ius Soli? l'Italia, già a normativa vigente, è il Paese in Europa che concede più cittadinanze a cittadin… - matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - welikeduel : 'C'è sempre un problema che fa rimandare le decisioni sui diritti. Lo Ius Soli penso che debba essere affrontato pe… - mostro15119736 : RT @AndreaMarano11: La Bonetti “boccia” lo Ius soli: “Servono proposte che unifichino e non creino polemiche” - GraziaSanta : RT @MilkoSichinolfi: Quando dicono che 'ci sono altre priorità', per bloccare provvedimenti come lo Ius Soli e la Legge Zan, ci stanno solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ius Soli Il Pd in 21 punti: al circolo di Grugliasco partecipazione e idee per il futuro del partito Questo è il modo migliore per tornare a occuparci dei temi che sono cari alla tradizione di sinistra, centrosinistra quali parità di genere, ius soli, legge Zan. Forse una maggiore sintesi sarebbe ...

Firenze: oltre 2mila persone per consultazione circoli Pd ... in cui un totale di 2mila persone hanno discusso, integrato, approfondito i 21 argomenti proposti da Letta: dallo Ius Soli al Governo Draghi, dal rapporto coi territori al Next Generation Ue, ...

Ius Soli: Letta, 'perché no? mettiamoci attorno a tavolo e discutiamone' Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono bambini italiani, nati in Italia perchè non integrarli? Io dico di mettersi attorno a un tavolo, lasciando da parte il discorso degli arrivi che è tutta un'altra ...

Fedez esalta il ddl Zan, ma l’arringa è un autogol Dopo la proposta dello Ius soli, la sinistra italiana, incurante della situazione di emergenza socio-economica, continua a spingere la propria agenda liberal per calendarizzare e approvare il ddl Zan.

Questo è il modo migliore per tornare a occuparci dei temi che sono cari alla tradizione di sinistra, centrosinistra quali parità di genere,, legge Zan. Forse una maggiore sintesi sarebbe ...... in cui un totale di 2mila persone hanno discusso, integrato, approfondito i 21 argomenti proposti da Letta: dalloal Governo Draghi, dal rapporto coi territori al Next Generation Ue, ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono bambini italiani, nati in Italia perchè non integrarli? Io dico di mettersi attorno a un tavolo, lasciando da parte il discorso degli arrivi che è tutta un'altra ...Dopo la proposta dello Ius soli, la sinistra italiana, incurante della situazione di emergenza socio-economica, continua a spingere la propria agenda liberal per calendarizzare e approvare il ddl Zan.