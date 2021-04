Italiano: “Ho fatto tanti errori, ma hanno aiutato a perfezionare il mio lavoro” (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincenzo Italiano, ha parlato così della sua carriera da allenatore dello Spezia ai microfoni di Sportitalia:“La mia è un’idea che parte da calciatore, avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in questo momento, soprattutto del percorso fatto negli ultimi due anni, ma tra l’anno scorso e quest’anno è una esperienza fantastica. Dietro a questi risultati c’è la grande disponibilità dei ragazzi e quella voglia di migliorarsi ogni giorno. Speriamo di terminare questa stagione realizzando il desiderio dei tifosi”. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Vincenzo, ha parlato così della sua carriera da allenatore dello Spezia ai microfoni di Sportitalia:“La mia è un’idea che parte da calciatore, avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie faidove riesci atante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in questo momento, soprattutto del percorsonegli ultimi due anni, ma tra l’anno scorso e quest’anno è una esperienza fantastica. Dietro a questi risultati c’è la grande disponibilità dei ragazzi e quella voglia di migliorarsi ogni giorno. Speriamo di terminare questa stagione realizzando il desiderio dei tifosi”. Foto: sito Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

trash_italiano : Io che mi son detto “oddio ma come ho fatto a fare così tardi” non ricordando il passaggio all’ora legale. - AVRILand1D : @JOHNVSON93s Il fatto che sia italiano con origini esclusivamente italiane è un fatto che non riesco proprio ad accettare - tortaadimele : stanca del fatto che i classici della letteratura giapponese o sono introvabili in italiano, o costano più di trent… - News24_it : Spionaggio, il gip sull’ufficiale italiano: “Estrema pericolosità e ha dimostrato… - Il Fatto Quotidiano - raffaelejosesti : RT @augustociardi75: La mossa del #Sassuolo certifica un fatto: la #figc non ha più autorevolezza, ha partorito all'unanimità un protocollo… -