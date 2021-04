Italia zona rossa e arancione ad aprile, le regole (Di giovedì 1 aprile 2021) Pasqua blindata, poi ancora rosso e arancione: saranno gli unici due colori che accompagneranno l’Italia ad aprile, dal 7 al 30. Lo ha deciso il governo, come testimonia il decreto firmato nella serata di ieri. Niente zona gialla quindi, ma nel corso del mese è possibile che le misure vengano allentate: dipenderà dal numero dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale. Dopo Pasqua asilo, elementari e prima media riapriranno, novità anche per quanto riguarda gli spostamenti: in zona arancione sarà possibile raggiungere un’abitazione privata diversa dalla propria una sola volta al giorno, purché sia nello stesso comune. In rosso questo sarà vietato, l’unica eccezione riguarda la Pasqua. Nello specifico, questo è il teso del nuovo decreto: “L’applicazione nelle zone gialle delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Pasqua blindata, poi ancora rosso e: saranno gli unici due colori che accompagneranno l’ad, dal 7 al 30. Lo ha deciso il governo, come testimonia il decreto firmato nella serata di ieri. Nientegialla quindi, ma nel corso del mese è possibile che le misure vengano allentate: dipenderà dal numero dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale. Dopo Pasqua asilo, elementari e prima media riapriranno, novità anche per quanto riguarda gli spostamenti: insarà possibile raggiungere un’abitazione privata diversa dalla propria una sola volta al giorno, purché sia nello stesso comune. In rosso questo sarà vietato, l’unica eccezione riguarda la Pasqua. Nello specifico, questo è il teso del nuovo decreto: “L’applicazione nelle zone gialle delle ...

