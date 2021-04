Italia zona rossa e arancione ad aprile: decreto covid, regole scuola e spostamenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Italia zona rossa e arancione per tutto aprile dopo la Pasqua blindata, con regole e divieti -per spostamenti, scuola, visite a parenti e amici, bar e ristoranti- dal 7 al 30 aprile previste dal nuovo decreto covid per arginare la diffusione del coronavirus. Dopo le vacanze, si torna a scuola all’asilo, alle elementari e in prima media. Nella zona arancione, si può raggiungere una volta al giorno un’abitazione privata diversa dalla propria rimanendo nello stesso comune. In zona rossa, questa possibilità -concessa nei giorni di Pasqua- non ci sarà per tutto il mese. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021)per tuttodopo la Pasqua blindata, cone divieti -per, visite a parenti e amici, bar e ristoranti- dal 7 al 30previste dal nuovoper arginare la diffusione del coronavirus. Dopo le vacanze, si torna aall’asilo, alle elementari e in prima media. Nella, si può raggiungere una volta al giorno un’abitazione privata diversa dalla propria rimanendo nello stesso comune. In, questa possibilità -concessa nei giorni di Pasqua- non ci sarà per tutto il mese. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri, ...

