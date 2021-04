Italia chiusa fino al 30 aprile. Nel nuovo decreto passa la linea di Speranza (contro Salvini) (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Italia chiusa da dopo Pasqua fino al 30 aprile: passa la linea del rigore di Speranza e degli altri ministri giallofucsia, nel nuovo decreto spariscono le zone gialle. Il pacchetto di divieti e restrizioni per contrastare la pandemia è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Le misure sono valide dal 7 al 30 aprile ma il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, abolita per decreto la zona gialla, si torna in classe fino alla prima media e i governatori non potranno più chiudere le scuole. Altre novità: scudo penale per i medici che vaccinano e obbligo di vaccino per gli operatori sanitari. Il nuovo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr –da dopo Pasquaal 30ladel rigore die degli altri ministri giallofucsia, nelspariscono le zone gialle. Il pacchetto di divieti e restrizioni per contrastare la pandemia è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Le misure sono valide dal 7 al 30ma il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, abolita perla zona gialla, si torna in classealla prima media e i governatori non potranno più chiudere le scuole. Altre novità: scudo penale per i medici che vaccinano e obbligo di vaccino per gli operatori sanitari. Il...

