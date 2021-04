Italia chiusa fino al 2 maggio: le regole del nuovo decreto (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri è stato approvato il nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Non ci saranno zone gialle per tutto il mese di aprile. Quali sono le nuove regole? Il testo del decreto prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ieri è stato approvato il-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Non ci saranno zone gialle per tutto il mese di aprile. Quali sono le nuove? Il testo delprevede la prorogaal 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni deldel Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona ...

