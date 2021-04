Isolde Kostner: chi è l’ex sciatrice, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi (Di giovedì 1 aprile 2021) L’azzurra è anche cugina di Carolina Kostner Gli appassionati di sci si ricorderanno sicuramente di Isolde Kostner, una delle sciatrici più vincenti della storia azzurra dopo Deborah Compagnoni e dopo le ultime sportive della valanga rosa, Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Isolde, anche un po’ a sorpresa visto il carattere schivo e le pochissime apparizioni tv ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Isolde è nata a Bolzano nel 1975e ha vinto ben 15 gare di Coppa del Mondo (12 di discesa e 3 di SuperG) e ha messo in bacheca anche 2 Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche (1 argento a Salt Lake City nel 2002 e 2 bronzi). É stata anche campionessa Mondiale nel 1996 e nel 1997 in SuperG e ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’azzurra è anche cugina di CarolinaGli appassionati di sci si ricorderanno sicuramente di, una delle sciatrici più vincenti della storia azzurra dopo Deborah Compagnoni e dopo le ultime sportive della valanga rosa, Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia., anche un po’ a sorpresa visto il carattere schivo e le pochissime apparizioni tv ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’ultima edizionedeiè nata a Bolzano nel 1975e ha vinto ben 15 gare di Coppa del Mondo (12 di discesa e 3 di SuperG) e ha messo in bacheca anche 2 Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche (1 argento a Salt Lake City nel 2002 e 2 bronzi). É stata anche campionessa Mondiale nel 1996 e nel 1997 in SuperG e ha ...

