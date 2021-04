Isola dei Famosi: Roberto Ciufoli attacca Awed (Di giovedì 1 aprile 2021) Awed questa sera potrebbe essere eliminato, essendo in nomination con Miryea Stabile. Due personaggi molto forti e amati dal pubblico, un testa a testa emozionante. Lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed, secondo Roberto Ciufoli sta semplicemente recitando, attaccandolo in un discorso con Gilles Rocca. I naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi si trovano in Honduras da ormai quasi venti giorni; in un periodo in cui siamo stati Isolati, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021)questa sera potrebbe essere eliminato, essendo in nomination con Miryea Stabile. Due personaggi molto forti e amati dal pubblico, un testa a testa emozionante. Lo youtuber Simone Paciello, in arte, secondosta semplicemente recitando,ndolo in un discorso con Gilles Rocca. I naufraghi di questa edizione dell’deisi trovano in Honduras da ormai quasi venti giorni; in un periodo in cui siamo statiti, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - VERSACEHADID : stannate miryea stabile per il vostro fisico dei sogni salvatela al televoto for claim #isola - LunaticaRoma : Ma quindi oggi Tommy: Prove per l'Isola off ?? Registrazione Verissimo ??? Isola dei Famosi ?? work work work #tzvip -