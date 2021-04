Isola dei Famosi, Jeda pronto a fare una sorpresa alla fidanzata Vera Gemma. Il gossip: “Dietro potrebbe esserci dell’altro?” (Di giovedì 1 aprile 2021) La storia d’amore fra la naufraga dell’Isola dei Famosi Vera Gemma e il giovane manager Jeda è certamente una delle più discusse nella storia del reality. Proprio per dimostrare la profondità del sentimento che li lega, il 22enne sarebbe ora pronto a prendere il volo per raggiungere la sua amata alle Honduras. Non è chiaro però se la sua vuole essere una semplice sorpresa o una permanenza più duratura. Sembra infatti che il ragazzo sia molto apprezzato dal pubblico e qualcuno già spera di vederlo fra i concorrenti. Isola dei Famosi: Vera Gemma alle Honduras con il cuore in Italia In queste prime settimane dell’Isola dei Famosi abbiamo iniziato a conoscere i ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021) La storia d’amore fra la naufraga dell’deie il giovane managerè certamente una delle più discusse nella storia del reality. Proprio per dimostrare la profondità del sentimento che li lega, il 22enne sarebbe oraa prendere il volo per raggiungere la sua amata alle Honduras. Non è chiaro però se la sua vuole essere una sempliceo una permanenza più duratura. Sembra infatti che il ragazzo sia molto apprezzato dal pubblico e qualcuno già spera di vederlo fra i concorrenti.deialle Honduras con il cuore in Italia In queste prime settimane dell’deiabbiamo iniziato a conoscere i ...

