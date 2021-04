Isola dei Famosi, chi è uscito ieri sera? Ecco eliminato e naufraghi al televoto (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi? L’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. Gli scontri e i litigi tra i naufraghi, le nuove prove, l’annuncio del concorrente eliminato e le immancabili nomination a fine serata: tutti elementi che hanno reso incandescente il clima in Honduras (e non solo). Quella andata in onda ieri, giovedì 1 aprile 2021, è stata la sesta puntata di un’edizione che, mai come quest’anno, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà per l’inconsueta doppia programmazione settimanale, sarà per la nuova verve offerta dalla conduttrice, sarà per il trio di opinionisti che rende ancora ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi èdall’dei? L’ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ha regalato al pubblico da casa numerosi colpi di scena, come d’altronde era facile da intuire leggendo le anticipazioni. Gli scontri e i litigi tra i, le nuove prove, l’annuncio del concorrentee le immancabili nomination a fineta: tutti elementi che hanno reso incandescente il clima in Honduras (e non solo). Quella andata in onda, giovedì 1 aprile 2021, è stata la sesta puntata di un’edizione che, mai come quest’anno, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà per l’inconsueta doppia programmazione settimanale, sarà per la nuova verve offerta dalla conduttrice, sarà per il trio di opinionisti che rende ancora ...

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - IsolaDeiFamosi : Stasera vi aspettiamo per un altro appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una… - doppiaenne_ : RT @veneredirimmel_: Awed, deperito, in ripresa dopo un mbd per l'eliminazione di Vera, ha comunque due priorità: fare gli auguri a Tommaso… - TheUnburnt95 : Di sto passo avremo un’isola con vera miryea drusilla la martani ed Elisa e dall’altra l’isola dei comodini #isola -