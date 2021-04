Isola dei Famosi Anticipazioni: Due Nuove Naufraghe Approdano in Honduras! (Di giovedì 1 aprile 2021) La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021 è alle porte e ha in serbo una grande novità: due Nuove Naufraghe sbarcheranno in Honduras. Pare siano due donne molto interessanti ma anche molto diverse tra loro. Scopriamo insieme chi sono! Tra poco andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale de L’Isola dei Famosi 2021 e, stando alle ultime indiscrezioni, due nuovi concorrenti si uniranno al gruppo di naufraghi. Si tratta di due donne, una modella e una sportiva. La prima è l’indossatrice e attrice Beatrice Marchetti, famosa per Loro, film di Paolo Sorrentino. La seconda è Isolde Kostner, grande campionessa di sci, che in passato ha partecipato a Notti di Ghiaccio, classificandosi al terzo posto. È quindi smentita la notizia trapelata qualche giorno fa, che vedeva l’entrata nel ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) La nuova puntata de L’dei2021 è alle porte e ha in serbo una grande novità: duesbarcheranno in Honduras. Pare siano due donne molto interessanti ma anche molto diverse tra loro. Scopriamo insieme chi sono! Tra poco andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale de L’dei2021 e, stando alle ultime indiscrezioni, due nuovi concorrenti si uniranno al gruppo di naufraghi. Si tratta di due donne, una modella e una sportiva. La prima è l’indossatrice e attrice Beatrice Marchetti, famosa per Loro, film di Paolo Sorrentino. La seconda è Isolde Kostner, grande campionessa di sci, che in passato ha partecipato a Notti di Ghiaccio, classificandosi al terzo posto. È quindi smentita la notizia trapelata qualche giorno fa, che vedeva l’entrata nel ...

