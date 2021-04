Isola dei Famosi, anticipazioni 1° aprile: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti probabili naufraghe (Di giovedì 1 aprile 2021) Il cast dell’Isola dei Famosi sembra tutt’altro che chiuso. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, nel corso della puntata che andrà in onda stasera 1° aprile, sull’Isola potrebbero approdare nuovi naufraghi. Al resto del gruppo potrebbero presto aggiungersi due donne, pronte a mettersi in gioco nel bel mezzo della natura incontaminata dell’arcipelago di Cayo Cochinos. Isola dei Famosi, anticipazioni 1° aprile: Rumors sui nuovi concorrenti Alla messa in onda della puntata odierna dell’Isola dei Famosi 2021, mancano ormai pochissime ore. La padrona di casa, Ilary Blasi, proprio questa sera svelerà ai telespettatori l’esito del nuovo televoto, che attualmente vede a rischio eliminazione due concorrenti, stiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 1 aprile 2021) Il cast dell’deisembra tutt’altro che chiuso. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, nel corso della puntata che andrà in onda stasera 1°, sull’potrebbero approdare nuovi naufraghi. Al resto del gruppo potrebbero presto aggiungersi due donne, pronte a mettersi in gioco nel bel mezzo della natura incontaminata dell’arcipelago di Cayo Cochinos.dei1°: Rumors sui nuovi concorrenti Alla messa in onda della puntata odierna dell’dei2021, mancano ormai pochissime ore. La padrona di casa, Ilary Blasi, proprio questa sera svelerà ai telespettatori l’esito del nuovo televoto, che attualmente vede a rischio eliminazione due concorrenti, stiamo ...

