Isola dei Famosi 2021 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata del reality

(Di giovedì 1 aprile 2021)deitv:ilQuesta sera, giovedì 1 aprile, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda ladell’dei. Alla guida dell’adventure-game troviamo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino.ladell’deiintv ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Samantha De Grenet dopo La Talpa , L'Famosi e Il Grande Fratello Vip punta a Ballando con le stelle facendo un appello direttamente a Milly Carlucci nella speranza di farle cambiare idea. Spazio poi per un retroscena sull'...L'indiscrezione arriva da Marco Maddaloni, che ha vissuto una settimana in Honduras insieme all'iraniana e al cromatologo Ubaldo ...Albenga muove i primi passi per la costituzione dell’Area Marina Protetta dell’Isola Gallinara. Il consigliere Giorgio ... Per riuscirci intendo partire dall’analisi dei dati e degli studi già svolti ...Marzo 2021 – Dopo un’importante ristrutturazione, il Boutique Hotel Ilio all’Isola d’Elba si appresta a cominciare con entusiasmo la stagione 2021, accogliendo i suoi clienti con la cura che lo ha sem ...