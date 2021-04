Isola dei Famosi 2021 sesta puntata: eliminato, nominati e grandi ritorni (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi ha lasciato la Palapa e chi invece è tornato: tra prove ricompensa e chiarimenti, Fariba e Ubaldo si sono uniti al gruppo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 aprile 2021) Chi ha lasciato la Palapa e chi invece è tornato: tra prove ricompensa e chiarimenti, Fariba e Ubaldo si sono uniti al gruppo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - IsolaDeiFamosi : Stasera vi aspettiamo per un altro appuntamento, dove? Ovviamente su Canale 5 e in diretta su Mediaset Play per una… - mig_sofi : RT @infoitcultura: L’Isola dei Famosi 15, Daniela Martani: “Mi sento discriminata, non sono vegana per un capriccio” (video) - anitram39126789 : RT @sheiswonderland: Cerioli ha ragione in pieno, sono due settimane che lo perculano per l’”ex maschio alfa” facendo vedere solo clip in c… -