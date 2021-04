Isola dei Famosi 2021 | le anticipazioni della puntata di giovedì 1°aprile

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ledell’appuntamento di stasera con L’deiStasera,1° aprile in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nel frattempo Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’. Ubaldo e Fariba sull’Dopo tre settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. ...