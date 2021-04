Isola dei Famosi 2021 | anticipazioni sesta puntata | due nuovi ingressi a sorpresa

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) La quintadell’dei, andata in onda su Canale 5 lunedì 29 marzo, ha appassionato 6.451.000 pari al 26,33% di share. Questa sera,1° Aprile, i telespettatori potranno assistere alla, condotta come sempre dalla simpaticissima Ilary Blasi. In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Tantissime le novità in programma per questa sera. Ecco tutte lesulladell‘dei: dal televoto allo sbarco di due nuove naufraghe, che andranno sicuramente a movimentare gli equilibri dei concorrenti. Chi verrà eliminato tra Awed e Miryea Stabile, stasera Ilary comunicherà la scelta dei ...