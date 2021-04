Iraq: la strategia delle milizie filo-iraniane per cacciare le truppe Nato (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Sono ormai alcuni mesi che i soldati americani presenti in Iraq sono bersagliati da continui attacchi. Un fenomeno che vede coinvolti soprattutto convogli, pattuglie e basi militari battenti bandiera statunitense, colpite sempre più spesso con azioni alla mordi e fuggi, realizzate con esplosivi artigianali o addirittura con missili lanciati da diversi chilometri di distanza. Una prassi che per certi versi ricorda le azioni talebane in Afghanistan. I responsabili, tuttavia, non sarebbero terroristi quali quelli dello Stato Islamico, bensì le milizie filo-iraniane. Queste da anni chiedono il ritiro delle truppe statunitensi dal territorio, tant’è che oramai sono sempre più numerose formazioni di ispirazione anti-imperialista e spesso sciita legate all’Iran. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Sono ormai alcuni mesi che i soldati americani presenti insono bersagliati da continui attacchi. Un fenomeno che vede coinvolti soprattutto convogli, pattuglie e basi militari battenti bandiera statunitense, colpite sempre più spesso con azioni alla mordi e fuggi, realizzate con esplosivi artigianali o addirittura con missili lanciati da diversi chilometri di distanza. Una prassi che per certi versi ricorda le azioni talebane in Afghanistan. I responsabili, tuttavia, non sarebbero terroristi quali quelli dello Stato Islamico, bensì le. Queste da anni chiedono il ritirostatunitensi dal territorio, tant’è che oramai sono sempre più numerose formazioni di ispirazione anti-imperialista e spesso sciita legate all’Iran. ...

