Invidia o sfinimento? Cosa c’è dietro al «travel shaming»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il tema del viaggio, soprattutto per piacere, in questi giorni è diventato particolarmente divisivo da quando è stato rilevato un paradosso di cui noi vi avevamo parlato in questo articolo settimane fa. In breve, prima del recentissimo provvedimento del Ministero della Salute, era sostanzialmente consentito senza troppe restrizioni viaggiare all’estero, ma non in Italia. Poco male: il ministro Speranza, invece che allentare le misure sugli spostamenti nel nostro Paese, ha reso più severe quelle per chi decide di attraversare i confini nazionali: al ritorno sarà necessario così sottoporsi a tampone e isolamento fiduciario di 5 giorni (14 per i paesi fuori dall’area Schengen). Una misura non troppo insensata, a ben vedere, a cui il Governo poteva arrivare anche in assenza di una comprensibile polemica da parte degli albergatori e del comparto turistico italiani.