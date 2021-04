Intesa Sanpaolo pubblica Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020 (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha pubblicato la “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020”, un documento che misura per performance EGS ed i risultati 2020 del Gruppo sfruttando anche un set di indicatori quantitativi. Nell’anno della pandemia, il Gruppo ha continuato a essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, culturale e ambientale, in linea con gli impegni assunti con il Piano di Impresa 2018-2021. E stata istituita la Cabina di Regia ESG, a supporto del Comitato di Direzione, con la nomina di Sustainability Manager in ciascuna Area e Divisione. Il Gruppo è stato in prima linea per supportare il Paese di fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale, grazie alla capacità di essere tra le banche europee più solide e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) –hato la “Non”, un documento che misura per performance EGS ed i risultatidel Gruppo sfruttando anche un set di indicatori quantitativi. Nell’anno della pandemia, il Gruppo ha continuato a essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, culturale e ambientale, in linea con gli impegni assunti con il Piano di Impresa 2018-2021. E stata istituita la Cabina di Regia ESG, a supporto del Comitato di Direzione, con la nomina di Sustainability Manager in ciascuna Area e Divisione. Il Gruppo è stato in prima linea per supportare il Paese di fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale, grazie alla capacità di essere tra le banche europee più solide e ...

