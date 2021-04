Inter | tamponi rapidi negativi per Barella | Sensi e Bastoni | domani il risultato dei molecolari

(Di giovedì 1 aprile 2021) Buone notizie in casasono risultatiaieffettuati oggi.l’esito deiPrimo sospiro di sollievo in casa: ia cui si sono sottopostihanno dato esito negativo. I tre nazionali azzurri – di ritorno dal match contro la Lituania – si sono sottoposti anche ai cui esiti saranno noti. Intanto Conte può accennare un altro sorriso dopo la notizia del ritorno allatà al Coronavirus da parte di de Vrij. Leggi su Calcionews24.com

(ANSA) - MILANO, 01 APR - L'Inter recupera anche Stefan De Vrij. Il difensore olandese è infatti risultato negativo al tampone a cui si è sottoposto dopo aver concluso l'isolamento in seguito alla positività al Covid-19. Per l'Inter, infine, altre buone notizie. Il portale online de La Gazzetta dello Sport riporta che gli altri nazionali, rientrati ieri, sono risultati negativi ai tamponi. Comunicato ufficiale della Juventus per il difensore bianconero Bonucci risultato positivo al Covid. Sensi, Barella e Bastoni isolati.